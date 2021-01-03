Собаки насмерть загрызли ребенка в Подмосковье

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03.01.2021, 0:58, Новости дня
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Во дворе жилого дома в подмосковной Ивантеевке собаки насмерть загрызли одиннадцатилетнего мальчика, сообщил источник в правоохранительных органах.

«2 января в полицию поступила информация, что в городе Ивантеевка по улице Новоселки во дворе жилого дома собаки насмерть загрызли мальчика 2009 года рождения. По предварительным данным, у хозяйки дома, где произошла трагедия, проживали немецкие овчарки и алабаи», – приводит слова источника ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области подтвердили факт гибели ребенка.

Напомним, в начале ноября на Камчатке нашли тело мальчика со следами укусов животных.



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