Собаки насмерть загрызли ребенка в Подмосковье

03.01.2021, 0:58, Новости дня

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Во дворе жилого дома в подмосковной Ивантеевке собаки насмерть загрызли одиннадцатилетнего мальчика, сообщил источник в правоохранительных органах.

«2 января в полицию поступила информация, что в городе Ивантеевка по улице Новоселки во дворе жилого дома собаки насмерть загрызли мальчика 2009 года рождения. По предварительным данным, у хозяйки дома, где произошла трагедия, проживали немецкие овчарки и алабаи», – приводит слова источника ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области подтвердили факт гибели ребенка.

Напомним, в начале ноября на Камчатке нашли тело мальчика со следами укусов животных.