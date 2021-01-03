Мнение: Кино не для меня?
03.01.2021, 0:26,
Разное
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Фонд кино представил рейтинг фильмов, ставших самыми популярными фильмами в России в 2020 году.
Из ТОП-10 посмотрел четыре фильма:
Холоп
Джентльмены
Довод
Союз спасения
Признаюсь, из четырех увиденных фильмов могу вспомнить и пересказать сюжет разве что «Союза спасения», да и то, только потому, что помню школьные уроки истории…
О чем остальные фильмы, конечно, помню, но не помню ни диалогов, ни каких-то сцен…
Это потому что кино нынче такое… одноразовое, посмотрел – забыл, не оставляют следов ни в уме, ни в сердце?
Или эти фильмы были рассчитаны на менее привередливых зрителей?
Кадр из фильма «Союз спасения»
Источник: Ирек Муртазин
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