 

Мнение: Кино не для меня?

03.01.2021, 0:26, Разное
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Фонд кино представил рейтинг фильмов, ставших самыми популярными фильмами в России в 2020 году.

Из ТОП-10 посмотрел четыре фильма:

Холоп

Джентльмены

Довод

Союз спасения

Признаюсь, из четырех увиденных фильмов могу вспомнить и пересказать сюжет разве что «Союза спасения», да и то, только потому, что помню школьные уроки истории…

О чем остальные фильмы, конечно, помню, но не помню ни диалогов, ни каких-то сцен…

Это потому что кино нынче такое… одноразовое, посмотрел – забыл, не оставляют следов ни в уме, ни в сердце?

Или эти фильмы были рассчитаны на менее привередливых зрителей?

Кадр из фильма «Союз спасения»

Источник: Ирек Муртазин



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