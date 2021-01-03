 

Осужденную на федеральном уровне женщину впервые за 70 лет казнят в США

03.01.2021, 0:06, Новости дня
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Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего приведение в исполнение первого за 70 лет смертного приговора женщине на федеральном уровне, сообщают местные СМИ.

Телеканал NBC News сообщает, что осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции, передает РИА «Новости».

Поводом для переноса стало то, что адвокаты Монтгомери заразились коронавирусом, им выздороветь и подготовить прошение о смягчении наказания.

Тогда окружной суд перенес казнь на 12 января, однако теперь это решение отменено и казнь может состояться раньше.

Ранее сообщалось, что в США собрались привести в исполнение пять смертных приговоров до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Кроме того, в стране расширили способы казни осужденных преступников.

При этом в Демократической партии США заявляли, что собираются отменить смертную казнь в качестве высшей меры наказания.



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