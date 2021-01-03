 

Стала известна личность найденного мертвым в Нью-Йорке дипломата

03.01.2021, 0:06, Новости дня
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Найденная мертвой в многоквартирном доме на Манхэттене женщина являлась сотрудницей постоянного представительства Северной Македонии при ООН, сообщило министерство иностранных дел балканской республики.

«Из постоянного представительства Северной Македонии при ООН в Нью-Йорке пришло печальное известие, которое потрясло нас всех, о трагической смерти сотрудницы нашей миссии, карьерного дипломата из министерства иностранных дел», – приводит сообщение МИД Северной Македонии ТАСС со ссылкой на северомакедонский телеканал «24 Вести».

«В этой связи от имени всех коллег, которые потеряли близкого друга и давнего, трудолюбивого и преданного представителя дипломатии, хотим выразить наши глубокие соболезнования семье и всем близким», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее официальный представитель полицейского управления Нью-Йорка сообщила, что днем 31 декабря в расположенном недалеко от нью-йоркской штаб-квартиры ООН многоквартирном доме на Манхэттене было обнаружено тело женщины.



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