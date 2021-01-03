 

Пандемия COVID-19. Греция усилила карантин до 11 января

03.01.2021, 0:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Греции усиливают карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 2 января сообщило издание Kathimerini.

Ограничения продлятся с 3 января до 6.00 11 января.

Услуга, когда покупатели забирают у входа в магазины товар, который заказали в интернете или по телефону, будет недоступна. Закроются парикмахерские, маникюрные салоны, книжные магазины и церкви. Также запрещается рыбалка и охота.

Будет действовать комендантский час с 21.00 до 5.00.

Решение было принято премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и правительством из “соображений предосторожности”, чтобы избежать увеличения нагрузки на систему здравоохранения и чтобы школы в стране могли открыться 11 января, пишет издание.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, в Греции по состоянию на 2 января коронавирус подтвержден у 139,7 тыс. человек, 4921 заболевший умер, 93,8 тыс. выздоровели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Журнал Time присудил Байдену и Харрис звание «Человек года»

06.10 / Самолет с неисправностью запросил аварийную посадку в Пулково

12.09 / Соловьев оценил ответ Берлина на запрос РФ по Навальному

17.10 / Карабах выразил готовность соблюдать перемирие

27.08 / На Кубани обсудили проведение форума «Сильные идеи для нового времени»

26.06 / ЕС не стал открывать границы с Россией с 1 июля

07.12 / Телескоп «Хаббл» зафиксировал угасание самой молодой туманности

14.09 / НАБУ хочет минимизировать репутационный ущерб от провала “Роттердам плюс”

26.08 / У экс-менеджеров РКК «Энергия» прошли обыски по делу о хищении 1 млрд рублей

30.06 / Россию подозревают в сговоре с талибами в Афганистане. Конгресс США потребовал объяснений от администрации Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска