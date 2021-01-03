 

Языковой омбудсмен рассказал, кто в 2021 году не будет сдавать экзамен на знание украинского языка

03.01.2021, 0:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В 2021 году некоторым категориям украинцев не нужно будет сдавать экзамен на знание государственного языка. Об этом 2 января в эфире телеканала “Украина 24” сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

В студии обсуждали вступление в силу в январе 2021 года одной из статей закона о функционировании украинского языка как государственного.

“Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере, в 2021 году (возможно, будут какие-то изменения в законе). Это касается в первую очередь депутатов (такова уж норма закона, ничего не поделаешь) и правоохранительных структур”, – сказал Кремень.

Омбудсмен считает, что чиновник “не должен пугаться своих знаний”.

“Если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об этом. Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда “сдал” экзамен, а два слова связать не может”, – объяснил он.

Кремень отметил, что в первую очередь экзамен будут сдавать те, кто претендует на должность на государственной службе, а также вступающие в гражданство.

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, его поддержали 278 депутатов. Одно из требований этого закона – это обязательное знание украинского языка всеми чиновниками и госслужащими. Он вступил в силу с июле 2019-го, но отдельные его положения, такие как экзамены для чиновников, вступят в силу позже.

7 июля Конституционный Суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции этого закона. Авторы представления указывают, что закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств. Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Ученые назвали причину массовой гибели лесов в районе Норильска

31.07 / Киев потребует выдачи 28 задержанных в Белоруссии россиян

28.07 / Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом бессимптомно

29.06 / Москвич выставил на продажу танк Т-34

10.12 / В лесах Амазонии обнаружили древние поселения

20.08 / Эксперт назвал наиболее важные оружейные новинки российского ВПК на форуме «Армия-2020»

12.10 / Facebook начнет ограничивать контент с отрицанием Холокоста

14.08 / Назван единственный кандидат на пост председателя Мосгорсуда

07.09 / Съел сурка и умер. Число жертв бубонной чумы в Монголии выросло до трех

19.12 / Германия выразила готовность работать с Россией в вопросе совместного производства вакцин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска