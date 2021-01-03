Роналду стал первым человеком с 250 млн подписчиков в Instagram

03.01.2021, 0:02, Новости дня

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Нападающий итальянского клуба “Ювентус” и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым человеком с 250 млн подписчиков в Instagram.

Больше подписано только на аккаунт самой соцсети Instagram – 382 млн фолловеров.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, профиль Роналду давно является самым популярным в соцсети, опережая певицу Ариану Гранде (214 млн подписчиков) и актера Дуэйна Джонсона (209 млн).

35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. До перехода в “Ювентус” он играл за лиссабонский “Спортинг”, английский “Манчестер Юнайтед” и мадридский “Реал”.

В декабре 2020 года он получил награду лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards.