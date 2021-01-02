Они полетели кататься! – Личное мнение

02.01.2021, 23:28, Разное

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Я не знаю, как нужно себя ненавидеть, чтобы попереться в Сочи кататься на лыжах в пандемию. Да, и не в пандемию, честно говоря, тоже.



Фото: YouTube

Это надо быть человеком, для которого галочка «Катался на горных лыжах» стоит серьёзных издевательств над психикой и организмом.



Я катаюсь на лыжах, причём давно и хорошо. Очень это дело люблю и при этом считаю момент снятия лыжных ботинок и засовывания ног в лёгкие, растоптанные сапоги самым приятным ощущением в жизни.

Кататься на горных лыжах — круто, весело и при этом ужасно неудобно: на подъёмнике, до которого ещё, пусть и, в лучшем случае, нужно протопать в полном обмундировании 100 шагов, можно замёрзнуть. Даже в крытом.

Сходить в туалет в этом же обмундировании — целая и довольно муторная история.

Я, честно говоря, не понимаю, как тёлки умудряются делать фотки на склонах и снимать видео: это как же нужно хотеть выпендриться перед курицами в Эскортограме, чтобы вытаскивать руку из лыжной перчатки и вкладывать в неё холодный айфон.

Вот уж действительно: странное, вечно голодное, сколько бы ни жрали устриц и ни скупали сундуков LV, поколение рухнувшего железного занавеса и их зачатых под просмотр публичного дома 2 детей.

Мои хорошие, я предполагаю, что многие из вас ни разу не были на горнолыжке, и это — нормально.

Горнолыжка — это весело, это «Ух!», а ещё это сопровождается большим физическим дискомфортом, хотя бы потому, что ботинки тяжелы, лыжи — тоже, пописать — и то: сложно!

Люди, которые себя любят, либо вообще не суются на склоны, если нет нормальных денег, либо едут туда, где физический дискомфорт сведён к минимуму.

В Курше хорошо кататься, но, конечно, не в марте, как это делают Бузова и Бородина, когда снег сошёл и всё — подешевле. В Аспене — прекрасно. В Италии, в Австрии, в Швейцарии — катайтесь на здоровье!

Но в Сочи …

Там же на «Авито» очередь на подъёмник продаётся!



Фото: Моё

А тут попалось на глаза видео: наши граждане набились в эконом, как сельди в бочке, и летят в Сочи. Им покататься приспичило!

https://t.me/lenamiro/7891

Самолёт не взлетает, все — в тяжёлых куртках и в масках, за исключением диссидентов, у которых маска — на ухе висит. Тыкают друг в друга локтями, вспотели, ещё и пилот их отчитывает, как нас — училка Марьиванна в третьем классе.

Зато, отстояв 3 часа в очереди на подъёмник, можно будет сбить с носа соплю-сосулю, достать негнущимися, синими от холода пальцами айфон не самой последней модели и сделать селфи на склоне.

Мы — на лыжах!

Ну, и кто вы после этого?