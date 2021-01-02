Пушков указал на ошибку в речи Зеленского о Крыме: Вновь попал впросак

02.01.2021, 22:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Алексей Пушков обратил внимание на Владимира Зеленского, который признался в желании написать на песке где-нибудь на пляже под Ялтой свое мнение о территориальной принадлежности российского полуострова. “Зеленский вновь попал впросак”, – констатировал сенатор.

Разгадка оказалась до банального проста. Дело в том, что в районе Ялты в Крыму нет песчаных пляжей. На гальке же даже столь упорному и неутомимому политику, как Владимир Зеленский, будет крайне сложно оставить хоть какое-то послание.

“Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине”, – подчеркнул Пушков.

Есть у этой оговорки Владимира Зеленского и дополнительный смысл. Судя по всему, президент Украины плохо ориентируется в крымских реалиях. Вполне возможно, что на самом деле полуостров и вовсе не входит в сферу его интересов.

Напомним, предшественник Владимира Зеленского на президентском посту Петр Порошенко, если верить украинской прессе, предпочитал восполнять свои силы где-нибудь подальше от Украины. Более того, в СМИ сообщалось, что политику принадлежит дом в Испании.