Королева мушкетёрской Франции

02.01.2021, 22:04, Разное

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Торжественный обмен принцессами

Австрийской Анну называли из-за её принадлежности к династии Габсбургов, происходивших из Австрии. На самом же деле Анна была дочерью испанского короля Филиппа III и носила титул инфанты. В 1615 году она уехала во Францию, где обвенчалась с Людовиком XIII — своим троюродным братом. Супругам было по 14 лет. Их ранний брак стал дипломатическим актом, призванным улучшить отношения между соседними державами. Перед свадьбой даже была проведена демаркация границы. Юная инфанта настояла на том, чтобы супругу досталось несколько спорных десятин земли в Пиренеях.

Брак Анны и Людовика носил двойной характер. Вместе с ними свадьбу играли сестра короля Елизавета и брат инфанты Филипп (будущий Филипп IV). Торжественный обмен принцессами прошёл на пограничной реке Бидасоа. После короткой встречи Анны и Елизаветы каждая из них отправилась на новую для себя родину.

На момент свадьбы юный Людовик все еще находился в ежовых рукавицах своей регентши-матери Марии Медичи. В дальнейшем она всячески препятствовала сближению супругов, так как боялась потерять влияние на сына. Анне же потребовалось время, чтобы привыкнуть ко французскому двору. Ей предстояло предупреждать конфликты между Испанией и Францией. Для этого на постоянной связи с инфантой (а теперь и королевой) были доверенные послы, отвечавшие перед Мадридом и Веной.

Людовик XIII и Анна Австрийская. (pinterest.com)

Приехав в Париж, Анна ещё не знала французского языка. Некоторое время её общение с супругом ограничивалось двумя протокольными встречами в день. Сближение молодожёнов произошло во время недолгого пребывания Марии Медичи в Блуа, когда Людовик удалил мать из Лувра и попытался взять власть в свои руки. В 1619 году произошло их примирение. Зато отношения королевы-матери и королевы заметно испортились. Анна привыкла к положению единоличной королевы, а её свекровь не желала лишаться старшинства. Людовик отдавал предпочтение жене, оставляя её регентшей в столице на время своих отлучек в походах против гугенотов.

Охлаждение между супругами

Тем временем двор ждал рождения наследника. Но у Анны случилось четыре выкидыша. После второй неудачной беременности отношения между супругами значительно охладились. Тогда же начали распространяться слухи о неподобающих отношениях королевы, сблизившейся с англичанином Джорджем Вильерсом, герцогом Бекингемом. На одном из балов Анна подарила ему ленту с подвесками — этот эпизод попал в роман Александра Дюма «Три мушкетёра».

Портрет Анны Австрийской кисти Питера Пауля Рубенса. Источник: wikipedia.org

Ещё со времени прибытия инфанты во Францию Мария Медичи сделала её духовником кардинала Ришельё. В 1624 году он стал первым министром Франции. Анна ненавидела его, пожалуй, даже сильнее, чем свою соперницу-королеву. Позже, когда Мария Медичи окончательно проиграет придворную борьбу и покинет страну, она будет тайно поддерживать связь со своей снохой. Письма, перехваченные агентами Ришельё, вывели Людовика из себя.

В 1638 году Анна наконец родила дофина — будущего Людовика XIV, затем на свет появился Филипп I Орлеанский. Это позволило королеве избавиться от репутации изменницы и интриганки — теперь никто не мог пошатнуть её положение. Правда, отношения с супругом так и остались непростыми. Людовик часто отсутствовал, предпочитая военные походы (в разгаре была Тридцатилетняя война) семейным хлопотам.

Людовик XIII, дофин и Анна Австрийская. (pinterest.com)

Людовик XIII отличался слабым здоровьем. 41-летний король скончался 14 мая 1643 года — Анна осталась вдовой. В своём завещании монарх назначил её регентшей при малолетнем сыне, ей предстояло править совместно с Джулио Мазарини, назначенным новым Первым министром.

Самым серьёзным испытанием для королевы-регентши стала Фронда — смута, охватившая страну в 1649—1653 гг. Анна столкнулась с оппозицией в парламенте, надеявшейся на повторение во Франции сценария Английской революции. Сначала к борьбе против врагов короны подключился герой Тридцатилетней войны принц Конде, однако затем он и сам разорвал отношения с регентским тандемом. Войны Фронды сильно повлияли на сына Анны. Людовик XIV вырос убеждённым сторонником абсолютной монархии. В 1661 году, после смерти Мазарини, он начал править самостоятельно. Тогда же Анна покинула Королевский совет и перестала влиять на решения сына. Она удалилась в аббатство Валь-де-Грас, где и умерла в возрасте 64 лет 20 января 1666 года.