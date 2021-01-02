Ришельё — самый известный кардинал

02.01.2021, 22:04, Разное

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Детство кардинала

Арман Жан дю Плесси де Ришельё появился на свет в Париже 9 сентября 1585 года в разгар жесточайшей религиозной войны трёх Генрихов. Судьба его была предопределена дворянским происхождением и прекрасной репутацией рода: мальчик должен был пойти по стопам отца и служить королю.

Ситуация изменилась в 1590-м году со смертью главного прево Франции. Семья потеряла свою опору, к тому же погрязла в долгах, которые успел оставить покойный Франсуа дю Плесси. Единственным источником дохода для них стал бенефиций, некогда подаренный старшему де Ришельё Генрихом lll.

На пути к епископству

Арман рос спокойным и рассудительным, веселью и играм со сверстниками предпочитал чтение. Его сильными сторонами уже тогда можно было назвать острый ум и неоспоримые лингвистические способности. В 17 лет по условиям врученного бенефиция юноша стал единственным претендентом на духовный сан. Последующие четыре года юноша изучал богословие, участвовал во всевозможных теологических диспутах и после получения диплома отправился в Рим. Слава об Армане бежала впереди него, и по приезде в Италию в 1607-м году юношу удостоили сана епископа Люссона. Далеко не всем придворным пришлось по душе, что юный дворянин, да ещё и без хорошей финансовой поддержки, смог подобраться так близко ко двору.



Кардинал Ришелье. Источник: wikipedia.org

К тому времени, как Ришельё должен был приступить к своим обязанностям, Люссонская епархия пришла в упадок. Перед новым епископом стояла непростая задача — поправить положение разоренного города и завоевать тем самым доверие двора. Проведя несколько реформ, в том числе основав семинарию из достойных священников, Арман действительно улучшил состояние Люссона, однако высшие круги общества продолжали видеть в нём скрытую опасность.

Карьера политика

Мнения современников о Ришельё всегда были полярны: от ненависти до почитания. Та необыкновенная скорость, с которой он достиг высот, неприятно поражала даже Людовика Xlll, преемника погибшего Генриха lV. Многим позже дю Плесси получил давно обещанный сан кардинала не без помощи Марии Медичи, матери юного монарха. Королева с первой встречи распознала его острый ум и способности к ведению государственных дел, а потому перед Арманом Ришельё вскоре открылись двери в Совет. Новый кардинал умело справлялся со своими обязанностями, однако не форсировал события, понимая, что почва под его ногами недостаточно тверда для радикальных действий.



Мария Медичи. Источник: wikipedia.org

В 1617 году Людовик Xlll решил выйти из-под власти матери: по его приказу был убит фаворит Кончино Кончини, Мария Медичи выслана в Блуа, а Ришельё получил приказ освободить свою должность и вернуться в Люссон, предположительно, из-за службы королеве-матери. Однако Людовик Xlll не подозревал, что без Ришельё окажется неспособен справляться с монаршими обязанностями — кардиналу было приказано вернуться в замок.

Именно благодаря дю Плесси мир между Марией Медичи и Людовиком Xlll был восстановлен, как и мир во всем королевстве. Бунты утихли. На этот раз, вернувшись на пост государственного деятеля, Арман сделал ставку на короля. Плодами такого выбора стала должность министра Франции.

Много позже, в 1630-м году, случится последний переворот во главе с Марией Медичи против Ришельё, который в народе назовут «Днём одураченных». Тогда отставка дю Плесси была очевидной — слишком много лиц из высшей знати были на стороне мятежной королевы. Сам Людовик Xlll не хотел вмешиваться в этот заговор. Он не мог принять того, что фактически страной управляет не король, а его министр. Однако в последний момент монарх всё же заверил министра в своей поддержке. В тот же вечер все, кто был причастен к заговору, были отправлены в тюрьму. «Воистину то был день дуралеев!» — сказал тогда поэт Ботрю.

Агентурный союз красного и серого кардиналов

Несмотря на то, что некоторые историки считают деньги основной мотивацией кардинала, большинство всё же склоняется к тому, что его единственной целью было установить порядок и равновесие как во внутренней, так и во внешней политике Франции. Именно тогда под руководством Ришельё начали плестись первые сети шпионажа на государственном уровне.

Каждое утро кардинала начиналось с прочтения перехваченной корреспонденции. Его личные разведчики докладывали ему, что обсуждают заключённые в тюрьмах и о чём шепчутся придворные дамы в своих комнатах. Ришельё было важно знать всё, что происходит в замке и за его пределами. Конечно, подобной информацией было трудно распоряжаться одному. Примерно в это время в жизни красного кардинала появился Франсуа Леклер дю Трамбле или, как его прозвали позже, серый кардинал. По мнению английского писателя О. Хаксли, он был «мучительной загадкой, которую было необходимо разгадать». В нём сочеталось духовное, мистическое и в то же время достаточно приземлённое, чтобы видеть людские пороки и желания. Именно за эти качества его так ценил красный кардинал.



Жан-Леон Жером «Серое преподобие». Источник: wikipedia.org

Благодаря шпионским «сетям», расставленным по всей стране, дю Плесси не без помощи отца Жозефа вовремя купировал поднимавшиеся бунты, не оставляя своим врагам и шанса на победу.

Самое крупное подавление произошло в 1629-м году. Проигравшей стороной вышли гугеноты, не сумевшие отстоять крепость Ля-Рошель. Согласно подписанному соглашению, гугеноты признавали власть короля Людовика Xlll и отказывались от всех политических и военных привилегий.

Покончив с протестантами, Ришельё вернулся к реформам, которые били по интересам дворян и высшего света. Кардинал понимал, что несмотря на все его старания привести Францию к абсолютизму, знать продолжала препятствовать, поскольку имела множество полномочий. Одно из них — способность удерживаться на высоком посту при дворе, всего единожды за это заплатив. Тогда Ришельё установил запрет на продажу должностей — теперь на место приближённых к королю мог назначить только сам монарх. В довесок к этому кардинал запретил проведение дуэлей. В итоге привычным наказанием за преступление стала казнь.



Кардинал Ришельё. Источник: wikipedia.org

Отец Жозеф был не только главным помощником Ришельё, но и другом. Одно время при дворе даже ходила шутка: без доклада и важной информации в кабинет кардинала могли входить только дю Трамбле и кошки.

Кардинал в искусстве

Ришельё внес существенный вклад в развитие архитектуры во Франции. Под его покровительством были построены церковь Сорбонны (архитектор Лемерсье) и собор женского монастыря Валь-де-Грас (архитекторы Ф. Мансар, Лемерсье, Пьер Лемюэ и Габриэль Ледюк). Оба здания имеют столь приятный кардиналу барочный стиль. Сам Ришельё погребен именно в церкви Сорбонны.

Также кардинал любил драматургию, его пьесы печатались наравне с другими писателями в первой, под его руководством открытой, королевской типографии.

Смерть красного кардинала

Ришельё отличался слабым здоровьем. Осенью 1642-го врачи объявили, что кардинал не сможет пережить зимы. Людовик Xlll в смешанных чувствах неоднократно посещал покои дю Плесси.

Филипп де Шампань «Ришельё на смертном одре», 1642. (wikipedia.org)

«Беря у Вашего Величества отпуск, — сказал ему на одной из последних встреч кардинал, — я утешаю себя тем, что оставляю Ваше королевство в зените славы и уважения, в каком оно доселе никогда не было, а всех Ваших врагов побеждёнными и усмирёнными». На утро 5 декабря 1642-го кардинал Арман Жан дю Плесси де Ришельё скончался.