Мнение: Видеосолянка. 02.01.2021

02.01.2021, 22:00, Разное

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Первая видеосолянка в этом году.

Ролики присланы читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды" на новогодние праздники.

1. Трансформация позднего капитализма

00:00 Трансформация позднекапиталистического общества после победы над европейским социализмом. Во второй половине XX века крупный капитал вынужденно пошёл на уступки трудящимся и мелкой буржуазии, но именно по ним нанёс основной удар текущий кризис. Оформление ультрареакционного ядра финансовой олигархии.

03:17 Благополучию за счёт Китая пришёл конец; ответ ультраправой реакции.

04:53 Попытка империалистической реконструкции.

05:47 Внедрение системы тотального контроля. Фашизм и колониальный мир.

09:26 Пандемия и социальная разобщённость: если человек предпочитает смерти рабство, он будет рабом всегда.

Рассказывает Александр Владимирович Харламенко, заведующий группой архива Института Латинской Америки РАН

2. Экипировка бойцов Арцаха.

"Серая зона" о том, в чем и с чем воевали бойцы армии НКР в ходе недавней Карабахской войны.

3. Мина Ильича

Егор Иванов про "мину Ильича".

4. Басни о левом движении

Публицист Реми Мейснер о проблемах современного левого движения.на канале "Вектор".

5. За штатом в Афганистане.

Евгений Барханов — в 1987 году старший сержант 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады, участник вывода бригады из Афганистана и участник боевых действий. Награждён медалью «За отвагу.

Сегодня Евгений Барханов — режиссёр и кинодраматург, участник целого ряда экспедиций в Афганистан и Пакистан, имевших целью поиски пропавших без вести в ходе боевых действий советских военнослужащих, друг и соратник Александра Лаврентьева, интервью с ним уже публиковались «Специнформом». Кроме того, Евгений Евгеньевич — автор документального фильма «Ташакор», повествующего о судьбе солдат и офицеров Советской Армии, попавших в плен к душманам. Настоятельно рекомендую ознакомиться с фильмом всем, кто хотя в малой степени интересуется военной историей своей страны. Посмотреть фильм можно здесь: https://youtu.be/SQJcD4UQLZ4

В одном из следующих выпусков мы ещё раз увидимся с Евгением Бархановым. В своё время Евгению Евгеньевичу пришлось лично встретиться с одним из известнейших лидеров афганских полевых командиров — Гульбетдином Хекматияром и осуществить видеозапись встречи. Редкий видеоматериал с комментарием автора записи готовится к публикации на канале, ныне же побеседуем о тяготах и невзгодах, выпавших на долю товарища старшего сержанта 56-й ОДШБ в Афганистане.

6. Как японцев вербовали в разведку СССР. Реальная история русского японца Никиты Ямаситы

Русский японец Никита Ямасита рассказывает про свои поездки из Японии в СССР в 60-70е годы в качестве переводчика. Уникальные воспоминания о временах холодной войны, работе ГРУ, отношениях между Японией, СССР и США.

Никита Ямасита, легендарный баритон, член известного в СССР и Японии квартета Ройал Найтс, родился и провел детские годы в городе Харбин в 40е и 50е годы. Затем жил в Японии и часто бывал в СССР, в качестве переводчика, а затем на гастролях в составе квартета.

0:35 Первая поездка в СССР, знакомство с человеком из ГРУ

17:01 портрет Никиты в Третьяковке

19:41 официальное зачисление в ряды контрразведки СССР

24:31 письма из СССР с явками

26:14 второй приезд в СССР, отказ от сотрудничества

29:13 Ночная гостья и ревнивый муж-боксер

39:11В Японии я ощущаю себя больше русским

43:13 перевод на японский, книги ГУЛАГ, неожиданные последствия

50:54 поиски корней и поездка в Харбин

53:22 Япония и США, бомбы в Хиросиме и Нагасаки

55:56 отношение к Курилам

56:31 что японцы думают и знают о России

58:24 участие в митингах против США

7. Корабли спасшие Ленинград

От историка Егора Яковлева

Судостроители Петрозавода во время блокады реализовали задачу, которую можно сравнить с настоящей военной операцией. В кратчайшие сроки на воду спустили простые, но уникальные суда — тендеры. Им обязаны жизнью тысячи ленинградцев. Что же такого особенного в этих маленьких судах? Простота и эффективность. Они небольшие с несложной конструкции и пригодны для разных целей — высадка десанта, перевозка людей, доставка грузов. Во время навигации 1942 года моряки и судостроители Ленинграда совершили настоящий героический подвиг: практически с нуля тендеры вышли на ход, совершили более десяти тысяч рейсов, спасли жизни людей и сорвали планы нацистских преступников. Рассказ об этом — в новом ролике «Цифровой истории»!

8. Русские футуристы: раскрутка за копейки.

00:00 Кто такие футуристы?

03:50 Перваые попытки. "Садок судей"

10:10 Пиар и популяность

18:00 Футуристы против войны

19:05 "Первый русский панк" Маяковский

20:26 "Бродячая собака" Бориса Пронина

27:18 Закат футуристов

32:00 Футуризм и Эдуард Лимомнов

Рассказыквает писатель и журналист Алексей Щербаков.

9. Спецэффекты сериала "Ферзевый гамбит"

Как создавали компьютерные спецэффекты сериала "Ферзевый гамбит". А компьютерной графики там немало.

10. Расцвет киберпанка в играх. От Уильяма Гибсона до Cyberpunk 2077 и Deus Ex

Будущее наиболее ярко представлено в проектах жанра киберпанк, который рассказывает буквально о завтрашнем дне, где «завтра» отнюдь не так прекрасно, как нам хотелось бы. Почему? В этом мы попробуем разобраться в сегодняшнем материале, а также расскажем, как развивался жанр киберпанка, от литературы до компьютерных игр. Узнаем, как его основатели видели будущее, что они предсказывали и что из этого на самом деле сбылось.