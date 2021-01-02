 

В Эстонии заявили о территориальных претензиях к России

02.01.2021, 21:30, Новости дня
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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне.

Пыллуаас напомнил, что в феврале 2020 года исполнилось 100 лет с момента заключения этого соглашения. Согласно договору, Советская РФ стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва), ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Спикер парламента настаивает, что соглашение о границе якобы действует по сей день и является «доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии», передает РИА «Новости».

Пыллуаас не впервые выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что РФ якобы «частично удерживает территорию республики».

В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД РФ подчеркивали, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Эстонский премьер Юри Ратас заявлял, что страна не имеет территориальных претензий к России. Лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас подчеркивала, что выдвижение территориальных претензий к России является глупостью. Она напоминала, что при вступлении в НАТО в 2004 году Таллин заявлял, что у страны «нет никаких территориальных претензий к России».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.



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