 

Добыча нефти в России в 2020 году снизилась до минимума за 10 лет

02.01.2021, 21:24, Разное
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В декабре 2020 года добыча нефти и газового конденсата в РФ снизилась на 11,1% по сравнению с прошлым годом до 42,5 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В целом за 2020 год добыча нефти в стране снизилась до 512,68 млн тонн (-8,6%).

Это минимальный показатель за 10 лет — в 2010 году добыча нефти составила 512,3 млн тонн.

По данным ЦДУ ТЭК, экспорт нефтяного сырья из РФ в страны дальнего зарубежья за 2020 год уменьшился на 11,8% до 219,16 млн тонн. Объем добычи газа за прошедший год снизился на 6,2%, до 692,33 млрд куб. м.

Год назад РФ побила рекорд по добыче — за год в стране произвели 568 млн тонн нефти и конденсата. Как отмечает ЦДУ ТЭК, в 2020 году нефтяной рынок испытал падение спроса на фоне пандемии, предложение сырья оказалось в избытке.

Чтобы восстановить ситуацию, страны ОПЕК+ с участием РФ (на эти страны приходится 40% мировой добычи нефти) договорились снизить добычу почти на 10 млн б/с. На Россию и Саудовскую Аравию пришлись самые большие квоты ограничений, говорят в ЦДУ ТЭК.

Страны ОПЕК+ в начале декабря согласовали повышение добычи нефти с января на 500 тыс. баррелей в сутки, с дальнейшим ежемесячным пересмотром. Эта сделка может повлиять не только на цены на нефть — решения ОПЕК+ влияют на судьбы всей энергетической отрасли.

В апреле 2020 года страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи после обвала цен на нефть на фоне пандемии COVID-19. Новое соглашение рассчитано на два года (до 1 мая 2022 года) и предполагает постепенно восстановление добычи.

Источник: Новая газета



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