 

Марка Haval начала продажи нового кроссовера Chulian

02.01.2021, 21:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайский бренд Haval объявил о начале продаж нового кроссовера Haval Chulian для местного рынка.

Вместе с тем автомобиль позиционируют в качестве преемника для модели H2, однако в данном случае увеличили габариты, отразившиеся на салоне. Кроме того, под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с Также разработчики применили здесь 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

Автомобиль в последующий период может получить электромотор, однако пока точные сроки выхода не называют. В максимальной комплектации могут применить задний привод и гибридную силовую установку. Остальные характеристики кроссовера озвучат несколько позже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Состоялось итоговое для 2020 года заседание Контактной группы по Донбассу

29.07 / Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»

14.08 / Помпео назвал Китай «большей угрозой миру», чем СССР

23.10 / Хакер из Нидерландов получил доступ к странице Трампа в Twitter. Он угадал его пароль с пятой попытки

04.09 / Лавров: Берлин пообещал скоро передать РФ данные по Навальному

05.08 / Ученые установили связь между курением марихуаны и сердечными приступами

26.06 / Полиция начала проверку по факту двойного голосования: Лобкову грозит штраф

11.10 / Американцы тестируют очки дополненной реальности для собак

16.10 / В мире: Претенденты на Белый дом докатились до обвинений в слабоумии

13.08 / Из-за коронавируса скупка золота в Швейцарии стала народным видом спорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска