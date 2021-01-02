Марка Haval начала продажи нового кроссовера Chulian

02.01.2021, 21:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайский бренд Haval объявил о начале продаж нового кроссовера Haval Chulian для местного рынка.

Вместе с тем автомобиль позиционируют в качестве преемника для модели H2, однако в данном случае увеличили габариты, отразившиеся на салоне. Кроме того, под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с Также разработчики применили здесь 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

Автомобиль в последующий период может получить электромотор, однако пока точные сроки выхода не называют. В максимальной комплектации могут применить задний привод и гибридную силовую установку. Остальные характеристики кроссовера озвучат несколько позже.