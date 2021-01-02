France 24 – обещанной катастрофы с поставками в первый день после брексита не случилось — но делать выводы пока рано

02.01.2021, 21:10, Новости дня

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Страхи из-за возможных перебоев с поставками продуктов и товаров первой необходимости из ЕС в Великобританию в связи с новыми правилами торговли между ними, похоже, так и не воплотились: в английском Дувре так и не образовалось гигантских пробок из грузовиков, передаёт корреспондент France 24. Между тем, как подчёркивает журналист, чтобы представить, какой будет ситуация в реальных условиях, придётся дождаться будней — а многие местные настроены «мрачновато».

А теперь отправимся в английский портовый город Дувр, где находится сейчас наш корреспондент Кэтрин Норрис Трент. Так что же, Кэтрин, оправдались ли в итоге 1 января опасения по поводу долгих задержек с поставками и длинных очередей?

КЭТРИН НОРРИС ТРЕНТ, старший корреспондент France 24: Доброе утро, Лора! Смею сказать, что на данный момент с грузовыми перевозками в Дувре всё очень спокойно и плавно. К порту за моей спиной — самому загруженному порту паромной переправы в Европе — только что причалил ещё один паром. Кроме того, нам сообщили, что грузовики также уезжают в Европу, в том числе и через туннель под Ла-Маншем.

Итак, пока всё идёт хорошо. Но стоит отметить, что поток машин сегодня очень слабый: 1 января здесь, в Великобритании, является официальным выходным днём, а сразу после него уже будут суббота и воскресенье, так что чтобы составить представление о том, как всё это будет выглядеть в реальных условиях, придётся дождаться следующей недели. Чтобы стало понятнее, насколько всё сегодня тихо, расскажу, что в последние часы 2020 года было подано лишь 450 заявок на получение специальных разрешений для грузовых машин на проезд в Кент, графство, где расположен Дувр. Только 450 таких заявок подали на 1 января — а между тем, в моменты пиковой нагрузки через Дувр проезжает 10 тысяч грузовиков в сутки. Так что день сегодня не совсем обычный, но пока всё идёт гладко.

Многие предприятия до завершения переходного периода брексита делали запасы, стараясь избежать таким образом хаоса и по максимуму воспользоваться последними днями свободной торговли между Великобританией и ЕС. Другие компании, впрочем, решили повременить и посмотреть, как всё будет развиваться.

Итак, пока всё идёт хорошо, но есть серьёзная оговорка: чтобы увидеть, как всё будет на самом деле, придётся подождать несколько дней.

Понятно. А жители региона, скорее всего, много чего ожидают — ведь любые перемены в будущем затронут в том числе и их. Что вам поведали люди, Кэтрин?

КЭТРИН НОРРИС ТРЕНТ: Я общалась с жителями Дувра, и все они — вне зависимости от того, поддерживают ли они брексит или нет — готовятся к росту очередей грузовиков, хоть и надеясь при этом, что всё будет не так плохо, как в декабре.

В плане отношения к брекситу местные очень сильно расколоты, и стоит лишь поспрашивать людей, живущих у побережья, о том, что они думают о брексите и что будет дальше, этот раскол становится очевидным. Люди, которые выступали за выход из состава ЕС — в Дувре такой выбор сделали на референдуме 2016 года 62% жителей — говорят, что проблемы и перебои, скорее всего, будут, но с этим придётся как-то справляться. Остальные — те, кто выступал против брексита — признаются, что ожидают хаоса, и в целом настроены по поводу всей это ситуации мрачновато. Чтобы понять, кто из них прав, придётся подождать.

А вот с тем, что у Великобритании нет никаких реальных шансов в ближайшее время вновь присоединиться к Евросоюзу, согласились все наши собеседники.

С репортажем из английского Дувра — Кэтрин Норрис Трент. Большое спасибо!

Дата выхода в эфир 01 января 2020 года.