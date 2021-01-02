ARD – США введут штрафные пошлины на детали самолётов и алкоголь из Франции и Германии

02.01.2021, 21:10, Новости дня

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США намерены ввести дополнительные таможенные тарифы на авиационные компоненты, некоторые сорта вин, коньяки и бренди из Франции и Германии, передаёт ARD. Всё это происходит на фоне многолетнего спора вокруг госпомощи авиастроительным компаниям Airbus и Boeing. В США этот шаг назвали мерой против «несправедливых» таможенных пошлин, введённых ЕС. В администрации Трампа считают, что он ставит США в невыгодное положение из-за метода расчёта, не учитывающего сокращения объёма американской торговли из-за последствий пандемии.



Reuters

На фоне многолетнего спора вокруг субсидий авиастроителям Airbus и Boeing США намерены начать взимать дополнительные пошлины на товары из Франции и Германии. Как пишет Управление торгового представителя США, пошлины коснутся «авиационных компонентов из Франции и Германии, определённых сортов вина, а также коньяков и других крепких алкогольных напитков из Франции и Германии». В Управлении этот шаг назвали мерой против «несправедливых» таможенных пошлин, введённых Европейским союзом, передаёт ARD.

Пошлины Европейского союза являются частью спора о государственных субсидиях, выплачиваемых Airbus и Boeing. Вдобавок в этом году ВТО уполномочила ЕС взимать дополнительные тарифы на товары из США. Однако, как пишет ARD, в Вашингтоне предполагают, что таким образом ЕС ставит США в невыгодное положение из-за выбранного метода расчёта. По мнению администрации Трампа, это привело к слишком высоким таможенным тарифам на товары из США.

При этом речь идёт, во-первых, о базисном периоде исчисления (период времени, с которым проводится сравнение отчётных показателей. — ИноТВ), а во-вторых, о сфере действия пошлин, считает медиаконцерн. Таким образом, «для установления своих пошлин ЕС использовал внешнеторговые данные того времени, когда объём торговли был значительно сокращён из-за ужасного влияния коронавируса на мировую экономику, — объясняют в Управлении торгового представители США. — Результатом этого решения являлось то, что Европа начала взимать пошлины на гораздо большее количество товаров, чем это было бы в нормальный период».

США в свою очередь теперь объявили об «изменении своего базисного периода для приведения в соответствие с тем, который используется ЕС». С 2019 года США взимают штрафные пошлины на импортные товары из ЕС, например, на вино, сыр, оливковое масло или шотландский виски, а также 15-процентный налог на самолёты Airbus, пишет ARD. В ответ на это в этом году ЕС ввёл дополнительные тарифы на импорт из США на сумму $4 млрд.

С октября 2004 года в рамках ВТО ведётся спор о государственной помощи европейской авиастроительной корпорации Airbus и её американскому конкуренту Boeing. Как пишет ARD, и Европейский союз, и США считают субсидии незаконными с правовой точки зрения.