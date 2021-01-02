 

CNN – во Франции полицейские пострадали при разгоне многотысячной подпольной вечеринки

02.01.2021, 21:10, Новости дня
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Во французской Бретани около двух с половиной тысяч приняли участие в незаконном праздновании Нового года, несмотря на действие комендантского часа в стране, передаёт CNN. При этом участники вечеринки оказали сопротивление полиции, когда правоохранители попытались разогнать подпольное мероприятие.


Reuters

Во Франции полицейские пострадали при разгоне незаконной новогодней вечеринки, на которой присутствовали более двух с половиной тысяч человек, пишет CNN. 

Вечером 31 декабря несколько сотен автомобилей съехались в небольшой муниципалитет Льерон в Бретани на рейв-вечеринку, несмотря на комендантский час, введённый французским правительством как часть строгих ограничительных мер, призванных сдержать распространение коронавируса.

По оценкам местных властей, в подпольной вечеринке приняли участие более двух с половиной тысяч человек. Как отмечается, в Льерон они прибыли из других французских регионов и даже из-за рубежа.

По сообщению местных властей, когда на место проведения незаконного мероприятия прибыли сотрудники правоохранительных органов, для того чтобы закрыть подпольное празднование, они «столкнулись с жестокой враждебностью».

Участники вечеринки забросали правоохранителей камнями и бутылками и подожгли один полицейский автомобиль. В результате несколько полицейских получили лёгкие травмы. Прокуратура уже открыла расследование инцидента.

Как напоминает CNN, 15 декабря во Франции был введён национальный комендантский час, который действует с 8 вечера до 6 утра.



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