Мнение: “Спутник V” для Украины

02.01.2021, 21:08, Разное

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"Спутник V" для Украины

Харьковская компания "Биолек" обратилась в Министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук. Его заявление опубликовано на сайте партии.

Он уточнил, что компания подала заявку 30 декабря. По его словам, "Биолек" — один из лидеров фармацевтической промышленности Украины, у него достаточно производственных мощностей и квалифицированного персонала.

https://ria.ru/20210102/vaktsina-1591811333.html – цинк

Тут на деле все достаточно просто.

1. "Спутник V" уже начали колоть в России + саму вакцину закупил целый ряд стран. Так что говорить, что вакцина фуфло уже затруднительно. Да и сам Зеленский еще до Нового Года заявлял, что будет крайне трудно объяснить украинцам, почему не закупается российская вакцина (ныне выбор сделал в пользу коммунистической вакцины из Китая).

2. Москва дает возможность Медведчуку попиариться с этой вакциной на Украине. Это уже далеко не первый подгон такого рода.

3. Если разрешение будет получено и вакцина поступит в свободный доступ, то Медведчук выступит благодетелем в уже привычном стиле "Я освободил украинских пленных", "я помог снять санкции с некоторых украинских предприятий", "я обеспечил украинцам вакцину". Без содействия Москвы этого разумеется не могло бы произойти.

4. Если разрешение не будет получено, то Медведчук сможет говорить, что власти сознательно лишают граждан вакцины, допуская их гибель, что с учетом происходящего с украинским здравоохранением, будет нетрудно. Вангую лозунги "Зеленский убивает украинцев", "Зеленский допускает гибель украинцев" и т.п.

5. И в том и в другом случае, для Медведчука беспроигрышный вариант для пиара. Москве же все это практически ничего не стоит.