Мнение: Новогодние миллионеры, новая эпоха пропаганды и закон о клевете

02.01.2021, 20:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. Почти 600 человек в России стали миллионерами на этот Новый Год, ещё 600 получили по 700 тысяч рублей. Как вы, наверное, уже догадались, все эти счастливчики не заработали деньги, а выиграли их в лотерею. Новогодний тираж «Русского лото» оказался рекордным. У меня в блоге рекламы лотерей нет, так что я могу себе позволить скептически отнестись к этой «радостной» новости:

https://lenta.ru/news/2021/01/01/mln/

1200 человек – хорошая статистическая выборка людей. Было бы правильно сделать то, что устроители лотерей делают крайне редко: проследить за «счастливчиками» на протяжении нескольких лет и посмотреть, как выигрыши поменяли их жизнь.

Опыт показывает, что крупные выигрыши в лотерее редко делают людей счастливее. Обычно игроки быстро тратят все выигранные деньги или на предметы статусного потребления, или на сомнительные авантюры, после чего остаются у разбитого корыта: без денег, без друзей и зачастую даже без здоровья.

Правильная стратегия известна: вложить выигрыш во что-нибудь понятное и надёжное (квартира под сдачу, лечение, раздача долгов), потом продолжать вести ровно тот образ жизни, что и до выигрыша. К сожалению, люди, которые достаточно опытны, чтобы проследовать по этому пути, не покупают лотерейных билетов.

2. Уходит эпоха. Америка закрывает последнее радио, распространявшее американскую пропаганду в Берлине:



https://nypost.com/2020/12/29/kcrw-berlin-americas-radio-presence-in-germany-signs-off-report/

https://www.gazeta.ru/politics/2020/12/29_a_13420154.shtml



Некоторые полагают, что причину стоит искать в ослаблении Америки, которая больше не может уже вот так просто вести свою подрывную деятельность в набирающей силу объединённой Европе. Лично я думаю, что всё проще — аудитория радиостанций сокращается и уходит в интернет, так что американские агитаторы считают разумным сосредоточиться на работе в Ютубе и тому подобных соцсетях.

3. Читатель gaz_v_pol разъясняет нюансы нового законодательства о клевете:

https://olegmakarenko.ru/2036860.html?thread=783776636#t783776636

Чтобы было нагляднее – по старому закону клевета относится к преступлениям:

а) небольшой тяжести

б) частного обвинения.

Что это означает на практике?

– дело возбуждается по заявлению потерпевшего или его законного представителя;

– рассматривается мировыми судьями;

– подлежит прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

Максимальное наказание – применение обязательных работ.

По новому закону клевета становится преступлением

а) средней тяжести

б) публичного обвинения.

Это означает:

– преступление будет расследоваться следователями СК;

– дело будет рассматривать районный суд;

– обвинение в суде будет поддерживаться прокурором;

– механизм прекращения дела в связи с примирением сторон радикально затруднится;

— максимальное наказание — лишение свободы.

Дополнительно вызывает озабоченность формулировка нового закона — клевета теперь возможна «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных». Отзыв Верховного Суда на эту поправку был отрицательный, но её всё равно приняли.

Появляется инструментарий, позволяющий возбуждать уголовное дело и привлекать к ответственности не по заявлению конкретного лица (потерпевшего) – а лишь на основании рапорта сотрудника, посчитавшего, что распространение сведений нарушило права неизвестных (а возможно и несуществующих) лиц.