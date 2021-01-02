Мнение: Письмо: “Утонул в этих глазах”

02.01.2021, 20:44, Разное

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В этом письме посмотрим, что корона и ее последствия в отношениях от сексуальной ориентации не зависят.

От ориентации зависит пропорция шагов на первом этапе отношений. У разнополых это Ж = 2М, а у однополых нет никакого коэффициента, то есть вес шага одного равен весу шагу второго. Вот и вся разница, но эту разницу корона тоже обязательно использует в свою пользу.

evg3ny

Здравствуйте Эволюция.

Меня зовут Евгений, 38 лет, живу в Китае (Гуанчжоу), пытаюсь руководить командой программистов в международном инвестиционном банке. Снимаю квартиру в центре города, сдаю свою в Лондоне, где жил до переезда сюда. Читаю блог ежедневно последние 4 года, участвовал в одном тесте.

Хочу предложить на разбор историю про К. Ему сейчас 21 год, учился в Австралии, но вернулся несколько месяцев назад из-за коронавируса. Помогает родителям в небольшом бизнесе.

(Очень большая разница в возрасте. Ее могла бы компенсировать разница ОЗ, но в случае дисбаланса с минусом автора будет слив в сервис-зону. Это нужно очень хорошо понимать и никогда не спешить метать корм)

Познакомились на СЗ в конце ноября, обменялись фотками. По фоткам мне не особо стало интересно, но он инициировал переписку каждый день, я поддерживал. Через неделю спросил можно ли приехать:

Я: давай

К: поужинаем?

Я: не могу, я на диете

К: я тогда по пути что-нибудь возьму

Я: хорошо

Он постучал, я открыл дверь, из-за маски можно было только видеть его глаза, но в этих глазах я тут же похоже и утонул. Отпускать его сразу не хотелось, посмотрели комедию, стало поздно и он стал собираться, я перевел ему денег на такси.

К: у меня будет диабет

Я: почему это?

К: you’re so sweet

Я: хаха

На следующий день он сразу спросил когда мы снова увидимся и что ему хотелось бы побыстрее. Но у меня работа допоздна и тренажёрка, я только по выходным могу. Он мне писал всю неделю, я тоже старался инициировать, шутить, спрашивать как дела. На второе свидание я повел его в хороший ресторан сначала, думал что надо бы вложиться хорошенько пока интерес не пропал, фигуру красивую построить. После ресторана пошли ко мне, сидели допоздна опять.

(Он ничего про общение не пишет. А это значит, что скорее всего было скучное общение)

На третью неделю он тоже писал часто, у меня работы полно, конец года, я особо не мог, но старался отвечать тепло. Я думал что надо как-то дальше наращивать вложения пока развивается ситуация, позвал его слетать куда нибудь на Новый год (по Китаю тут можно свободно), я бы оплатил конечно отель и остальное. Он сказал что да конечно, он очень хотел бы. На следующую встречу уже я его пригласил, чтобы очередность шагов соблюсти хотя бы. Сначала в ресторан, потом в бар с живой музыкой, думаю ему нравилось, группа как раз играла то что ему заходит, он пел всю ночь и держал меня за руку под столом. К ресторану я пришел первый:

Я: а ты где?

К: в твоем сердце

Я: that’s sweet 🙂

К: еще 3 минуты

Секс в эту ночь был лучший для меня, но я видимо уже совсем влюбился, сказал в какой-то момент что он мой и больше ничей. Он уехал и написал что на Рождество он приглашен на ужин, поэтому увидимся мы только в новогодней поездке и как он очень хочет поехать.

Я написал ему спасибо на утро, хорошо провел с ним время, он ответил что тоже. И спросил друзья ли мы. Видимо главная моя ошибка была тут, у меня все упало сразу, думал развлечения закончились, сейчас будет серьезный разговор. Я ответил что ну не враги уж точно и перевел тему. Не отношения же предлагать или в любви признаваться после трех встреч? Но сейчас думаю, что можно было по другому как-то симпатию выразить, сказать что очень нравится, и хочу его видеть чаще, или спросить что он думает хотя бы.

(Автор разговаривает с парнем, но из-за короны считает, что был обязан делать шаг как мужчина к женщине. На самом деле в их ситуации шаг должен был делать парнишка. Кто понимает почему? И вот он сделал шаг. Он спросил, по сути, можно ли считать отношения дружбой. Это все равно как если бы мужчина спросил женщину после секса: мы друзья? Это означало бы предложение дружбы вместо отношений. Здесь то же самое. Понятно почему?)

Вечером:

К: (переводит деньги)

Я: что это?

К: моя часть за вчера

Я: хаха, спасибо не надо

К: ты не можешь за все платить

Я: это не все а только малая часть

(Здесь автор в короне думает, что мальчик хочет компенсировать вложения. А мальчик делает шаг назад. Понятно, почему это шаг назад?)

В следующий понедельник у него был день рождения. Я пригласил его в романтический ресторан за день до, может думаю с семьей отмечать будет. Он сказал что простудился, но очень хочет меня видеть и давай завтра попробуем, должен поправиться.

В день рождения:

Я: как ты?

К: лучше сегодня, спасибо

К: но я не смогу с тобой пойти в ресторан 🙁

К: и в новогоднюю поездку тоже скорее всего не смогу

Я: простуда такая серьезная?

К: не

Я: что-то другое?

К: на самом деле не что-то а кто-то другой

К: я думаю это будет свидание

Я: wow

К: сарказм?

Я: нет

К: что ты думаешь?

К: я знаю что я плохо поступаю, но я не могу одновременно есть два торта

Я: удачи на свидании

К: прости меня, мне очень жаль

Я: я переживу, спасибо за все прекрасные моменты

(Ну вот до этого момента автор хоть и делал больше шагов, чем надо, из-за короны, но все было более-менее. Если бы короны не было, он бы мог чуть раньше дисбаланс перевернуть. Понятно как? Но и на этом моменте он мог бы сделать верный ход. Какой, ясно? Но он поступит худшим образом. Он подрастит корону и решит, что обидел мальчика холодом и надо теперь поддать огня. Он сделает ровно то же самое, что коронованные в разнополых отношениях)

И тут видимо я надел корону. С одной стороны подобные драматические моменты, с удалением контактов и переписок это как я себя в предыдущих историях обычно вел (но таких сильных чувств у меня не было несколько лет точно), а в этот раз хотелось покрасивее чего-нибудь попробовать. Даже попылать в границах нигде не удалось, выразить мои чувства и эмоции хоть как-то. С другой стороны, я расстроился что не встретимся в его день рождения, но мне в моменте было непонятно что он разрывает тут со мной все на самом деле.

(Ну вот у него типичные онежьи муки. И рапунцели так же мучаются, что отрефлексировали влюбленность поздно, что до этого были холодны. Надо учесть на будущее и в следующий раз быть более более спонтанным и эмоциональным сразу, и рефлексировать симпатию лучше. Ну и переживать постфактум не стоит. Не надо думать, что ваш огонь так уж был нужен тому, кому вы нравились не очень или чуть больше)

Через пару дней я написал ему:

Я: как дела?

К: хаха, думал ты мне больше не напишешь никогда, грустно было

К: дела хорошо, за рулем весь день

Я: не знаю почему ты так думал

К: я очень беспокоился и грустил, не суди меня

Я: я не сужу, мне тоже было грустно

Ну думаю, если напишет мне еще, предложу приехать к нему, до этого то он всегда ко мне ездил, час на метро, куплю подарок, скажу про чувства.

(Колпачок надел на парня. Глупыша просто не понял, что у автора все серьезно. Счастью своему не верит, Бедняша)

1-го января:

К: С Новым годом, Евгений!

Я: спасибо и тебя, всего хорошего в этому году

К: и тебе всего хорошего

Я: ты занят завтра? скучаю по тебе, может приеду? Нужно отдать тебе кое-что

К: не думаю что нам стоит сейчас видеться

Я: ясно, сорри, мне не очень было понятно в понедельник что ты разрываешь со мной. А что грустно то было, останемся друзьями?

К: мне нравится кое-кто, хочу попробовать отношения

Я: да, пардон, у меня самого к тебе появились сильные чувства, стал слеп и глуп хаха

Я: немного грустно, но я рад за тебя

К: прости, у меня на самом деле тоже есть к тебе чувства

К: но я только одного могу выбрать, иначе это плохо кончится

Я: это точно, спокойной ночи

(На самом деле парень просто не хочет ничего с автором, но пытается это смягчить, рассказывая про порядочность по отношению к другому. И автор наш сливается, к сожалению. Хотя мог бы заставить парня сожалеть о разрыве в будущем. Но нет, автор хочет ему опротиветь)

Получилось ли оставить красивое впечатление или слил все под конец? Я хотел какие-то зацепки оставить, но он их похоже мне же все обратно и завернул. Ходов у меня тут конечно нет тут уже, сам писать не буду, с радаров пропаду. Если напишет, то буду отвечать тепло но вне романтического контекста, а нет так нет.

(Народ, какие “зацепки”? Если запрос с вашей стороны, а с той стороны “послали – иди”, все зацепки останутся с вами, причем еще какие большие. Что толку, что вы читаете блог 4 года? Ума не прибавляется. Оставить “зацепку” можно только одним образом. В ответ на намек о разрыве тут же сказать: “Я тебя понял, счастливо”. Все, что автор называет “драматическими моментами с удалением переписок” – это и есть правильное поведение)

p.s. пока писал письмо на следующий день он написал мне:

К: как мы можем быть друзьями после всего что между надо было?

Я: я не знаю 🙁 но хочу попробовать

Я: пока очень трудно представить что я никогда не увижу твоих глаз снова

К: хаха давай попробуем тогда

(Автор вытянул калеными щипцами какие-то крошки, но сейчас будет думать, что от парня – шаг, на который поспешит ответить серией шагов и изобилием корма)