В РПЦ рекомендовали пожилым гражданам не идти в храм в Рождество

02.01.2021, 20:39, Новости дня

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Пожилым прихожанам следует воздержаться от посещения богослужений в Рождество из-за ситуации с коронавирусом, сказал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Митрополит сказал в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», что пожилым прихожанам в РПЦ не рекомендуют посещать храмы, «а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции», передает ТАСС.

Священники, по его словам, в Рождество будут на дому причащать и исповедовать пожилых прихожан, чтобы человек, лишенный возможности пребывать в храме, не был лишен участия в таинствах.

Он подчеркнул, что в приходах, расположенных за рубежом, прихожане, возможно, не смогут встретить Рождество в храмах из-за ограничений.

«В большинстве регионов нашей страны, насколько я знаю, нет ограничений на посещения храмов. Есть в некоторых регионах какие-то ограничения по количеству находящихся в храмах, а также рекомендации находиться на богослужении в масках и соблюдать социальную дистанцию. Я думаю, что так оно и будет происходить», – добавил митрополит Иларион.

Однако не во всех приходах, по его словам, соблюдаются рекомендации по противодействию распространению коронавируса.

Митрополит призвал духовенство соблюдать утвержденные Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным синодом РПЦ в марте 2020 года правила совершения богослужения во время пандемии, которыми предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также усиливаются санитарные нормы при совершении таинств крещения, причастия и соборования.

Ранее патриарх Кирилл перечислил негативные последствия пандемии.