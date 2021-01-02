 

В Киеве водитель с признаками алкогольного опьянения сыграл патрульным на баяне. Видео

02.01.2021, 20:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


видео

Видео: Патрульна поліція України / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Киевский историк заявил об украинском происхождении богов

20.12 / “Отключили отопление, забрали матрасы”. Вышедшая из СИЗО “Мисс Беларусь” рассказала об условиях содержания

19.10 / “Его было мало в моей жизни”. Dantes впервые рассказал о своем покойном отце

23.07 / Украина получит €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Евросоюза

27.10 / Психолог объяснила, почему любовный конфликт челябинских школьниц завершился поножовщиной

13.08 / Рубль вырос к доллару

16.11 / Трамп раскритиковал пересчет голосов в Джорджии

06.12 / “Додон пытается поджечь страну”. Санду потребовала провести парламентские выборы в Молдове

23.08 / Полиция в Одессе сообщила о минировали Потемкинской лестницы и парка Шевченко

29.07 / Археологи обнаружили 1700-летнюю статую в Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска