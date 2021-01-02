В Офисе президента анонсировали азиатское турне Зеленского

02.01.2021, 20:36, Новости дня

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Офис президента Украины работает над подготовкой турне главы государства Владимира Зеленского в страны Азии. Об этом говорится в статье замглавы ОПУ Игоря Жовквы, опубликованной в ZN.UA 2 января.

“Работаем над организацией азиатского турне президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в [Южной] Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре – это и будут основные направления указанного турне”, – заявил он.

Жовква отметил, что в отношениях с Китаем ключевой задачей является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а Индия должна “полноценно открыться для Украины” и для этого есть необходимые предпосылки.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая.

В мае 2020 года Жовква заявлял, что президент отправится в азиатское турне после окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист