 

В Офисе президента анонсировали азиатское турне Зеленского

02.01.2021, 20:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Офис президента Украины работает над подготовкой турне главы государства Владимира Зеленского в страны Азии. Об этом говорится в статье замглавы ОПУ Игоря Жовквы, опубликованной в ZN.UA 2 января.

“Работаем над организацией азиатского турне президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в [Южной] Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре – это и будут основные направления указанного турне”, – заявил он.

Жовква отметил, что в отношениях с Китаем ключевой задачей является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, а Индия должна “полноценно открыться для Украины” и для этого есть необходимые предпосылки.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая.

В мае 2020 года Жовква заявлял, что президент отправится в азиатское турне после окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Трамп объяснил свое поражение на выборах

01.10 / Мирные жители погибли при бомбежке ВС Азербайджана в Карабахе

19.09 / Названа цена российского препарата «Коронавир»

11.09 / Мнение: Украина становится коронавирусной проблемой Европы

24.07 / Байден опасается, что Трамп «украдёт» выборы, выставив голосование по почте мошенничеством

27.09 / Пашинян не исключил выход конфликта в Карабахе за пределы региона

30.09 / На Украине закрыли дело о вмешательстве Байдена в работу генпрокуратуры

25.06 / На дне Марианской впадины была обнаружена антропогенная ртуть

30.11 / Апелляционный суд открыл дело по жалобе о запрете книги о Василии Стусе

31.07 / Майкл Помпео: Гибель «300 россиян» в Сирии послужила предупреждением для Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска