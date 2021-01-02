 

Китай и Россия не должны выйти победителями из пандемии COVID-19 – британский дипломат

02.01.2021, 20:36, Новости дня
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Россия и Китай могут выйти победителями из пандемии коронавирусной инфекции. Об этом посол Великобритании в США Карен Пирс заявила телеканалу Bloomberg в интервью, которое было опубликовано 31 декабря.

Дипломат выразила мнение, что этого Соединенным Штатам и Великобритании нельзя допускать.

Вашингтону и Лондону нужно тесно сотрудничать, считает она.

По словам Пирс, мир “оправляется от пандемии” и Китай может установить правила в таких технологических сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Такая ситуация, по мнению посла, может привести к угрозе открытым рынкам.

Еще одной “большой проблемой” Пирс считает стратегическую конкуренцию со стороны России и Китая, “особенно Китая”. Она призвала делать все, чтобы процветали “открытые общества”, которые восстанавливаются после пика пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 января в мире коронавирусом заразилось, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, более 84 млн человек, из них 1,8 млн скончались, более 47 млн выздоровели. В Китае COVID-19 подтвержден у 96 тыс. человек, в РФ зарегистрировано более 3 млн случаев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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