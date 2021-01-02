Пьер Карден похоронен в Париже

02.01.2021, 20:34, Новости дня

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Один из самых выдающихся французских модельеров Пьер Карден похоронен на парижском кладбище Монмартр, передает Agence France-Presse.

На церемонии присутствовали лишь его близкие и родственники. Дата ее проведения не разглашалась, чтобы избежать возможного наплыва желающих присутствовать на похоронах великого модельера. Отмечается, что памятная месса в его честь будет организована в Париже в конце января, передает ТАСС.

Согласно последней воле покойного, его похоронили в черном гробу и в одеянии академика изящных искусств с его личной шпагой, эфес которой совмещает образы игольного ушка и катушки ниток, а лезвие напоминает сложенные ножницы. Кардена поместили в один склеп с кутюрье Андре Оливье, который был его близким другом вплоть до своей смерти в 1993 году.

Родственники Кардена сообщили, что после его смерти дом моды Pierre Cardin возглавит племянник модельера Родриго Базиликати. «Новые проекты будут осуществляться с учетом наследия, которое оставил в мире моды талантливый основатель [дома]», – цитирует AFP заявление семьи.

Пьер Карден умер во вторник утром в возрасте 98 лет в больнице в пригороде Парижа. Законодатель моды родился в 1922 году в Италии, но вскоре его семья перебралась во Францию. Карьеру он начал в 14 лет простым учеником в ателье. В историю он вошел как первый модельер, избранный в состав Академии изящных искусств Франции. Список его проектов бесконечен: от женской и мужской одежды, аксессуаров и духов до гостиниц и ресторанов. Его парижский ресторан Maxim’s – один из самых знаменитых в столице.

Модельер многократно посещал Россию, в 1991 году состоялось большое дефиле его дома моды на Красной площади в Москве. В 2014 году он стал кавалером российского ордена Дружбы.