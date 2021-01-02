Фонд кино назвал самые успешные фильмы в прокате 2020 года

02.01.2021, 20:32, Разное

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«Холоп», «Лед-2» и «Джентльмены»

Фонд кино представил рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Первое место заняла комедия «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Картина вышла в прокат 26 декабря 2019 года, однако основной объем кассовых сборов пришелся на 2020 год. Согласно данным Фонда кино, «Холоп» собрал 2,696 млрд рублей, общая сумма сборов (с учетом 2019 года) составила 3,072 млрд рублей. Фильм посмотрели более 10 млн человек.

Второе место заняла картина «Лед-2» (режиссер — Жора Крыжовников), она вышла в прокат 14 февраля и собрала 1,469 млрд рублей. Фильм посмотрели около шести млн человек. Третье место досталось фильму «Джентльмены» (режиссер — Гай Ричи). Он вышел в прокат 13 февраля и собрал 1,224 млрд рублей, картинку посмотрели около четырех млн зрителей.

В список самых кассовых картин года также вошли: «Вторжение» Федора Бондарчука (в прокате с 1 января, 960,4 млн рубелей, 3,4 млн зрителей), «Довод» Кристофера Нолана (в прокате с 3 сентября, 942,8 млн рублей, 3,1 млн зрителей), а также фильмы «Соник в кино» (в прокате с 20 февраля, 637,2 млн рублей, 2,8 млн зрителей), «Плохие парни навсегда» (в прокате с 23 января 614 млн рублей, 2,2 млн зрителей), «Союз спасения» (в прокате с 26 декабря 2019 года, 571,3 млн рублей, 2,1 млн зрителей) и другие картины.

В Фонде кино уточнили, что в 2020 году совокупные кассовые сборы кинопроката РФ составили 22,8 млрд рублей. Из них 10,7 млрд рублей (46,9%) собрали от продажи билетов на сеансы российского кино. Объем рынка кинопроката сократился более чем на половину — на 58,8% по кассовым сборам (меньше показателей прошлого года на 32,6 млрд рублей) и 59,6% по количеству проданных билетов.

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