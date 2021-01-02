Закон Мерфи: Русский гамбит

02.01.2021, 20:26, Разное

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30 декабря 2020 г .

Китай и РФ – два наиболее удобных пути для северокорейцев бежать от жестокой обанкротившейся диктатуры. С 1990-х годов, более 30 000 северокорейцев сбежали со своей родины в Китай, где они платят контрабандистам дополнительные деньги за их доставку в южный Китай. Оттуда они могут добраться до Таиланда и посольства Южной Кореи, которое готово переправить их в Южную Корею – к новой жизни. Эта лазейка стала серьезным вызовом для Северной Кореи, и были предприняты энергичные усилия, чтобы уменьшить поток «перебежчиков» в Южную Корею – к более благополучной жизни.

Меньше известно о малочисленной группе людей, сбежавших через Россию. Это сложнее, потому что, хотя в Россию и можно попасть, в РФ нет такой большой этнической корейской общины, как в северо-восточном Китае. Тем не менее, в РФ в России на фабриках и других работах, например, в лесозаготовках, работают тысячи северокорейских контрактников. Чтобы не допустить дезертирства, существуют строгие требования для получения работы в России. Кандидат не должен иметь побега в семейном анамнезе, он должен быть женат и иметь детей. Предпочтение отдается тем, кто состоит в Рабочей партии, политической организации, которая управляет Северной Кореей. Большая часть их зарплаты в РФ идет правительству Северной Кореи или коррумпированному персоналу службы безопасности и надзора, который едет с ними в Россию. Но даже в таких условиях северокорейские рабочие могут зарабатывать до 2 тысяч долларов в год и отправлять их своим семьям в течение пятилетнего контракта. С такими деньгами семья в Северной Корее может жить очень хорошо. Еще одним важным дополнительным преимуществом для рабочих в РФ является достаточно качественные питание, жилье и медицинское обслуживание. Это трудно получить в Северной Корее, и это так важно, что многие работники подают заявления на еще пять лет в России, и им зачастую разрешают остаться или вернуться.

И всё же, рабочие в РФ также выучивают новый язык и обнаруживают, что Северная Корея – настоящая адская дыра по сравнению с Россией, Китаем и особенно Южной Кореей. Они также узнают истинную историю семьи Ким, правящей Северной Кореей с 1945 года. «Основатель» Северной Кореи Ким Ир Сен служил в российской армии во время Второй мировой войны и он даже не родился в Северной Корее. Он делал в основном то, что приказывали ему его русские хозяева, включая катастрофическое вторжение в Южную Корею в 1950 году. Трехлетняя война опустошила обе Кореи и нанесла гораздо больший ущерб Северной Корее, чем Южной. Русские и мир узнали эти жуткие подробности после распада Советского Союза в 1991 году, и русские все еще пытаются рассказать северокорейским рабочим правду о тех событиях, сопровождая свои рассказы убедительными подробностями. РФ также вынудила Китай направить армию в Северную Корею в конце 1950 года, чтобы помешать возглавляемым США войскам ООН продвинуться до китайско-российской границы и воссоединить Корею. Китайцы на северо-востоке Китая, включая многочисленное этническое [корейское] население в этой части Китая, также знают все это и возмущаются тем, что Россия послала на смерть сотни тысяч китайских солдат, чтобы сохранить независимость Северной Кореи от Южной Кореи. Для тех, кто сбежал в Китай, эта новость не так удивительна, как для северокорейцев, имеющих право работать в России. Эти северокорейцы выбраны за их лояльность к северокорейской семье Ким, третье поколение которой с помощью лжи и обмана все еще управляет бедным Севером.

Но правда может изменить человека, и это часто случается с некоторыми северокорейскими рабочими в России. Каждый год некоторые исчезают, часто с новой русской девушкой или женой, и направляются в Европу. Это легко сделать в России, где людям разрешено свободно передвигаться и даже покидать страну. Немногие из этих перебежчиков хотят поехать в Южную Корею, потому что общеизвестно, что Южная Корея склонна выполнять российские требования о возвращении таких перебежчиков в Россию, а затем в Северную Корею, где этим северокорейцам грозит казнь или жизнь в жестоких и, в конечном итоге, фатальных условиях трудовых лагерей. Западная Европа – это рай для северокорейцев, которые бросают свои северокорейские семьи, чтобы найти новую и более комфортную жизнь в европейских странах, которые не собираются отправлять их обратно в Россию.

Южная Корея наладила хорошие дипломатические и экономические отношения с Россией, в то время как европейцы видят в РФ не только торгового партнера, но и угрозу.

Несмотря на потери все большего числа северокорейских рабочих в России, деньги, которые Северная Корея получает от этих рабочих, все еще слишком нужны ей , чтобы от них отказаться. Перебежчики рассматриваются как стоимость ведения бизнеса, а те, кто использует Русский гамбит, помечаются приговоренные к смертной казни, если Северная Корея когда-либо получит их в свои руки. Недавно РФ разрешила Северной Корее направить в Россию специальные команды секретной полиции Северной Кореи, чтобы попытаться выследить и поймать перебежчиков. Такая практика годами, с некоторым успехом, применяется на северо-востоке Китая, но в РФ меньше перебежчиков и большая страна, в которой они могут затеряться. У русскоязычных северокорейских агентов пока не было большого успеха, но они будут продолжать попытки. Даже для северокорейской тайной полиции жизнь в РФ лучше.