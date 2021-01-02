Новый кроссовер на базе Volkswagen Teramont появится в РФ в апреле

02.01.2021, 20:24, Новости дня

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В российском офисе компании Volkswagen озвучили сроки выхода обновленного кроссовера, построенного на базе Teramont.

Уже в апреле наступившего года автомобиль поступит к местным дилерам. Ранее неоднократно удавалось обнаружить тестовые образцы на дорогах в Китае. По снимкам можно увидеть новую решетку радиатора, стильную оптику, а также модернизированные бамперы. Кроме того, салон будет отличаться современным мультимедийным комплексом, а также климатической системой нового поколения.

Пока разработчики не называют отдачу мотора, но некоторые эксперты предполагают, что под капотом установят 2,5-литровый бензиновый двигатель, который сможет выдать до 299 л.с. мощности. В стандартном исполнении применили 2-литровый мотор на 220 л.с мощности.