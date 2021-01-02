Разработчики показали обновленную модель Haval M6

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02.01.2021, 20:24, Новости дня
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Китайский кроссовер Haval M6 в обновленной генерации в ближайшее время выйдет на внутреннем рынке.

 В компании существенно обновили технические характеристики, а также дизайн кузова кроссовера. Кроме того, в продажу модель выйдет под названием Haval M6 с приставкой Plus. Автомобиль не составит труда распознать по капоту, головной оптике и бамперам. Кроме того, центральная консоль, передняя панель и мультимедийная система существенно отличаются от предшествующего поколения.

Стоит отметить, что автомобиль имеет 1,5-литровый агрегат, который имеет мощность 150 л.с. Также указано, что автомобиль получит шестиступенчатую трансмиссию и передний привод. Приобрести паркетник станет возможным от 646 тысяч рублей.



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