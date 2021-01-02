Мнение: Новогодняя маска

02.01.2021, 20:18, Разное

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Задержанный студент-пакистанец.

Обвиняется в том, что умышленно пугал детей и женщин на Новый Год в Пешаваре разъезжая по городу на мопеде в костюме волка. После многочисленных жалоб, был отловлен полицией и помещен под арест.

Заявлениия задержанного о том, что он просто хотел пошутить, а голова волка заменяла ему медицинскую маску от коронавируса, полицию не убедили.