 

Мнение: Новогодняя маска

02.01.2021, 20:18, Разное
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Задержанный студент-пакистанец.
Обвиняется в том, что умышленно пугал детей и женщин на Новый Год в Пешаваре разъезжая по городу на мопеде в костюме волка. После многочисленных жалоб, был отловлен полицией и помещен под арест.
Заявлениия задержанного о том, что он просто хотел пошутить, а голова волка заменяла ему медицинскую маску от коронавируса, полицию не убедили.

Источник: Colonel Cassad



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