 

Мнение: Дисклеймер. Мат и евреи

02.01.2021, 20:16, Разное
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Счастливо сошлись два моих давних желания и наступление Нового года. Во-первых, я давно хотел как-то проредить ряды комментаторов от совсем уж откровенных питекантропов, а во-вторых – читатели задолбали “еврейским вопросом” и антисемитизмом, которые они норовят воткнуть в обсуждение вообще ЛЮБОЙ темы, от кулинарии до смысла жизни. Это, ей-богу, какая-то стыдная болезнь, и ее пора лечить. А тут и повод подвернулся – новый год, время обнуления и новых затей!

Так что с этого года вводим новое правило: за любое упоминание – “еврей”, “жид”, “иудей” и любых производных, неважно как и в каком контексте – бан на месяц минимум. Про жителей и граждан Израиля можно говорить “израильтяне”, но не дай бог использовать это в качестве эвфемизма (как и любой другой эвфемизм). Хватит! Сохраняется также запрет на мат.

Вступает в силу немедленно. Берегитесь.

Источник: Размышления вольного социолога



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