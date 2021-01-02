 

“Вот так было”: Максим Фадеев показал подписчикам архивное фото до похудения

02.01.2021, 20:14, Разное
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Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев разместил на своей странице в Instagram архивный фотоснимок, демонстрирующий его внешность до эффектного похудения. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные комментарии подписчиков.
Размещенный в микроблоге фотоснимок снят в ракурсе “бюст” и позволяет зрителю лицезреть легкую улыбку хозяина аккаунта, облаченного в классический черный пиджак и белую рубашку без галстука. “Вот так было 2003-2019… 211 кг…” – такой лаконичной тирадой сопроводил изображение Максим Фадеев. Данным постом шоумен решил напомнить фолловерам о своих габаритах, характерных для него до того, как он буквально за год смог уменьшить массу своего тела вдвое. Примечательно, что в одной из опубликованном летом прошлого года публикаций продюсер туманно пообещал почитателям его таланта раскрыть секрет такой молниеносной приятной метаморфозы, однако до сих пор не информировал подписчиков ни о чем конкретном.

Неудивительно, что несколько фолловеров посчитало необходимым напомнить звезде об упомянутом обещании и попросили все же сдержать его, однако Фадеев предпочел воздержаться от конкретных фактов. Впрочем, большинство поклонников не стали акцентировать свое внимание на неосуществленном анонсе кумира, а похвалили его ныне постройневший внешний вид, попутно поздравив шоумена с наступившим Новым годом. Всего за треть суток публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.



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