“Ты – пилот!”: Полураздетая Анна Седокова порассуждала о быстротечности бытия

02.01.2021, 20:14, Разное

Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram демонстрирующее её полуобнаженные формы довольно пикантное фото, которое сопроводила философскими откровениями о быстротечности жизни. Публикация знаменитости вызвала весьма неоднозначные отзывы подписчиков.

Фоном эффектного фотоснимка, размещенного в микроблоге красотки, стала спальня, в которой Анна Седокова позирует вместе со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Стоит отметить, что внешний вид супруга, расположившегося на брачном ложе, вполне может служить образцом пуританского воспитания – возлюбленный певицы одет в белую рубашку с закатанными по локоть рукавами и черные брюки. В отличие от образа Тиммы, внешний вид Седоковой являет собой абсолютно противоположную картину: на исполнительнице надеты лилового цвета бюстгальтер, пояс с подвязками и кружевные манжеты. При этом ракурс, в котором снята красотка, открывает взору зрителей в полном объеме пышные загорелые ягодицы и ноги звезды сцены. Пикантное изображение экс-вокалистка группы “ВИА Гра” сопроводила довольно философской тирадой на английском языке, входящей в некоторый диссонанс со стилистикой её фотообраза: “The bad news is times flies. The good news is you are the pilot” (“Плохая новость – время летит незаметно. Но хорошая новость в том, что ты – пилот!”.



Довольно немалое количество фолловеров оказалось несколько обескуражено откровенностью фотоснимка певицы. Упомянутые подписчики посчитали необходимым упрекнуть хозяйку микроблога в некотором бесстыдстве и призвали в дальнейшем воздержаться от столь вульгарной, по их мнению, демонстрации собственных прелестей. Впрочем, большая часть поклонников, напротив, выразила восторг внешним видом любимицы, традиционно похвалив её красоту. Примечательно, что всего лишь за четверть суток эффектный пост набрал более 175 тысяч “лайков”.