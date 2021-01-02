 

Политолог Усов дал прогноз по ситуации в Белоруссии: Новый год будет тяжелейшим

02.01.2021, 19:48, Разное
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Аналитик назвал прошедший год драматическим. Он закончился под символом репрессий со стороны режима Александра Лукашенко. Но в то же время 2020 год стал временем возрождения белорусов, гражданского общества. “Народ входит в новый год практически зрелой нацией”, – подчеркнул Павел Усов.

Борьба Лукашенко с протестующими, скорее всего, будет продолжаться весь 2021 год. Эксперт усомнился в том, что президенту удастся укрепить свои позиции. Политик не сможет вернуть контроль над обществом с помощью запугиваний и террора. Кроме того, экономическая ситуация в республике будет ухудшаться.

Усов спрогнозировал, что новый год станет стрессовым, тяжелейшим как для белорусского общества, так и для самого Александра Лукашенко. “Но так или иначе нужно быть уверенным в том, что белорусский народ в этой борьбе будет победителем”, – приводит слова эксперта UDF.by.

Напомним, протестные акции вспыхнули в Белоруссии в начале августа. Сторонники оппозиции обвинили власти в фальсификации результатов выборов президента. По данным независимых СМИ, в демонстрациях приняло участие более одного миллиона граждан.

Лидеры оппозиции оказались вне закона: одни были отправлены в тюрьму, другие успели перебраться в соседние страны. Александр Лукашенко обвинил последних в “новых кознях”. По его словам, они говорят, что трудятся “во благо белорусского народа”, но на самом деле хотят разрушить страну.



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