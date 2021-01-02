 

В Офисе президента Украины сообщили, что саммит Крымской платформы пройдет летом. В МИД говорили о весне

02.01.2021, 19:46, Новости дня
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Саммит Крымской платформы состоится летом 2021 года. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины, советник президента Украины по дипломатическим вопросам Игорь Жовква сообщил в статье для ZN.UA, которая была опубликована 2 января.

“В прошлом году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня. Это означает, что в 2021 году мы должны делать акцент на содержательной работе. Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который мы готовимся провести в Украине летом 2021 года”, – написал он.

По словам Жовквы, Крым в составе Украины – одна из трех ключевых целей, которые “будут определять приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году”. Две другие цели – мир на деоккупированном Донбассе и Украина как активный международный игрок.

В декабре 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что саммит Крымской платформы намерены провести в мае 2021 года, его итогом должна стать декларация, которую смогут подписать все участники саммита.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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