 

Цена биткоина обновила третий за сутки исторический максимум

02.01.2021, 19:44, Новости дня
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Биткоин в ходе субботних торгов дорожает в среднем на 9%. Стоимость самой популярной криптовалюты в третий раз за сутки обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в 32 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 19.09 мск биткоин дорожает на 8,64%, до 31 тыс.862 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – на 10,21%, до 32 тыс. 169 долларов, впервые превысив уровень в 32 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу биткоин установил очередные исторические максимумы, поднявшись выше 30 тыс. и 31 тыс. долларов. На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тыс. долларов, а затем 29 тыс. долларов.



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