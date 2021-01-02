 

Биткоин впервые превысил 33 тыс. долларов

02.01.2021, 19:44, Новости дня
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Биткоин в ходе торгов в субботу, 2 января, дорожает в среднем на 9%. Стоимость самой популярной криптовалюты в четвертый раз за сутки обновила исторический максимум, поднявшись до отметки в 33 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 19.41 мск биткоин дорожает на 11,02%, до 32 тыс. 408 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – на 12,28%, до 32 тыс. 875 долларов, передает РИА «Новости».

Ранее в ходе торгов цена криптовалюты впервые достигла нового исторического максимума в 33 тыс. долларов. На долю биткоина приходится примерно 72,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тыс. долларов, а затем 29 тыс. долларов.



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