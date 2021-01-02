Трамп раскритиковал решение Сената США

02.01.2021, 19:42, Разное

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…который преодолел вето президента и принял оборонный бюджет на 2021 год.

Сенат Конгресса США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год и преодолел вето действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Бюджет предусматривает в том числе санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», таким образом, санкции США вступили в силу. Документ одобрили более двух третей членов верхней палаты Конгресса. Члены нижней палаты — Палаты Представителей — преодолели вето Трампа еще 29 декабря.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал такое решение Конгресса и заявил в своем твиттере, что «республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от статьи 230, которая дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Ничтожно!!!».

Трамп и ранее критиковал статью 230 закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации» — она регулирует работу сайтов, снимает с онлайн-платформ ответственность за то, что публикуют их пользователи, и дает им право модерировать пользовательский контент.

Президент США также оказался недоволен тем, что Сенат не стал принимать утвержденный Палатой представителей законопроект об увеличении регулярных прямых выплат гражданам в условиях пандемии коронавируса. Сенат оставил выплату в размере 600 долларов, а не 2000 долларов, как хотел Трамп.

Вето на законопроект Трамп наложил в конце декабря, он назвал проект «подарком Китаю и России». По мнению Трампа, документ не включал «критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности».

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Согласно документу, на финансирование деятельности Пентагона предлагается выделить 740,5 млрд долларов. Расширяются санкции против «Северного потока-2» — под ограничения могут попасть компании, которые способствуют «продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства» газопроводов, и фирмы, которые предоставляют услуги, средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода.

Законопроект предусматривает и санкции против Турции за приобретение российских ЗРС С-400, выделение военной помощи Украине в размере 250 млн долларов и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.

Ранее Трамп также подписал проект бюджета на 2021 год, который предусматривает выделение средств на стимулирование экономики и помощь населению во время пандемии коронавируса. Утвержденный бюджет предполагает финансирование работы правительства на сумму 1,4 трлн долларов. В него входит и пакет экономических мер на сумму почти 900 млрд долларов, но Трамп потребовал доработать документ.