Skoda рассказала о новинках для РФ на 2021 год

02.01.2021, 19:32, Новости дня

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Чешский бренд Skoda намерен расширить линейку моторов для модели Octavia в России, а также презентовать обновленный паркетник Kodiaq.

Напомним, усовершенствованный лифтбэк поступил на рынок осенью прошлого года. Изначально модель предлагалась с 1,4-литровым мотором на 150 л.с., однако в дальнейшем покупатели смогут выбрать версии с 1,6 и 2,0-литровыми агрегатами, которые выдают до 190 л.с. мощности. Что касается кроссовера, то он получил изменения во внешнем виде, а также расширенные мультимедийные опции.

Уже к первому кварталу начнут принимать предварительные заказы на новый кроссовер, однако первые продажи стартуют уже к третьему кварталу 2021 года. Подробности пока умалчиваются от публики.