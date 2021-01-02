 

Компания Ford не планирует прекращать производство Mustang

02.01.2021, 19:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский гигант Ford намерен продолжать продажи нового спорткара Ford Mustang в наступившем году.

Вместе с тем ранее появились предпосылки к тому, что объемы производства техники будут снижаться, однако в компании исключили такой подход. В скором времени появится обновленная версия спорткара, однако параллельно выйдут в продажи усовершенствованные пикапы и внедорожники.

На данный момент продажи Mustang не позволяют заявлять о высокой прибыльности модели, однако и это обстоятельство не приводит к сокращению производства. Эксперты не исключают, что новая модель сможет оказаться еще более востребованной, если разработчики применят передовые опции и возможности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому

29.09 / Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн человек

09.07 / Москва осудила ЕС за молчание по поводу блокировки телеканалов RT

15.09 / Названы две причины высокой явки в единый день голосования

19.10 / Мишустин: Российская экономика прошла первую фазу пандемии лучше многих стран

30.07 / Федрезерв США сохранил базовую ставку на нулевом уровне

29.06 / Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – “Спартак”

17.07 / Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса

22.07 / Илона Маска пригласили в музей космонавтики в Калуге

07.08 / В Минске тысячи человек вышли на митинг в поддержку Тихановской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска