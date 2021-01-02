Компания Ford не планирует прекращать производство Mustang

02.01.2021, 19:32, Новости дня

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Американский гигант Ford намерен продолжать продажи нового спорткара Ford Mustang в наступившем году.

Вместе с тем ранее появились предпосылки к тому, что объемы производства техники будут снижаться, однако в компании исключили такой подход. В скором времени появится обновленная версия спорткара, однако параллельно выйдут в продажи усовершенствованные пикапы и внедорожники.

На данный момент продажи Mustang не позволяют заявлять о высокой прибыльности модели, однако и это обстоятельство не приводит к сокращению производства. Эксперты не исключают, что новая модель сможет оказаться еще более востребованной, если разработчики применят передовые опции и возможности.