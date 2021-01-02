Студенты филфака МГУ призвали хейтить и шеймить тех, кто употребляет иностранные слова

02.01.2021, 19:31, Разное

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Военно-патриотический клуб филологического факультета МГУ «Оксюморон» провёл в центре Москвы новогодний флэшмоб с требованием ограничить употребление иностранных слов в русской речи. Более ста студентов филфака в течение часа скандировали: «Никакой толерантности к тем, кто засоряет язык чужими словами!».

Также протестующие раздавали прохожим флаеры с воззванием, в котором, в частности, говорится: «Президент и премьер-министр России должны обратить внимание на англицизмы в нашем языке! Парламент ограничивается лишь словесными интервенциями в борьбе за сохранение чистоты речи. Присоединяйтесь к нам! Только всеобщая коллаборация спасёт наш великий язык!».

Президент клуба «Оксюморон» Дмитрий Ардель в своём заявлении для прессы сказал: «Наш военно-патриотический клуб отныне намерен хейтить и шеймить любого, кто злоупотребляет заимствованными словами. Мы призываем всех, увидев иностранное слово в соцсетях, тут же жаловаться в абьюз-сервис. Мы – русские. Мы должны коммуницировать, используя русский язык!».

Члены клуба «Оксюморон» пытались передать свои прокламации в приёмную Администрации Президента России, однако им отказали, сославшись на выходной день. Следующая попытка назначена на понедельник.