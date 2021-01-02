В Минздраве считают «слабаками» россиян, посещающих психотерапевта

02.01.2021, 19:31, Разное

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Главный эксперт Минздрава России по контролю за распространением психиатрических заболеваний Александр Мишин заявил, что посещающие психотерапевтов граждане, особенно мужчины, – «слабаки» и плохо приспособлены к реальной жизни.

По словам Мишина, такие люди склонны жалеть себя, излишне проявляют эмпатию и скорее всего, не выживут, если начнётся война.

«Своего рода бич нашего времени – появились так называемые врачи, психотерапевты. Это, конечно, не врач никакой, а шарлатан, который работает жилеткой для нытья, но с умным видом, то есть тянет деньги. Есть, безусловно, психические расстройства, с которыми человек не может справиться самостоятельно, но тогда он идёт к специалисту, к психиатру, который действительно медик и действительно знает, как помочь и какими средствами, уколами. Когда-то электрошоком лечили, препараты были интересные такие… Психотерапевт, я повторюсь, не врач, а тот, кто зарабатывает на этих людях, извините, на слабаках – иначе не скажешь, особенно про мужчин, которые идут жаловаться, ныть, не имея клинических диагнозов», – сказал он.

В интервью RNS Мишин отметил, что такие люди «не выгодны ни государству, ни обществу», поскольку в случае начала войны лишь немногие из них смогут достойно исполнять долг по защите Родины. Они неприспособлены даже к мирной жизни, а как следствие – станут обузой для моральной стойких россиян при первом же реальном вооружённом конфликте, связанным с лишениями и кровопролитием.

«Это пока не очень популярное мнение, но я думаю, власти со временем это поймут – надо избавляться от самого понятия психотерапии, кроме случаев, когда она назначена психиатром. Избавляться, как и от гомеопатии, гомосексуализма, таких вот деструктивных вещей, некоторые из которых у нас уже запрещены законом. В советские годы не было психотерапии после Великой Отечественной, но вырастали мальчишки, мужчины, которые не ныли, а воевали в Афганистане, возвращались героями, были примером. И мы должны это понимать, чувствовать на уровне страны, на уровне законов, если хотите», – заключил медик.