 

В Румынии растет число воскресших жертв коронавируса

02.01.2021, 19:27, Разное
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Румыния лидирует по числу вернувшихся к жизни жертв эпидемии коронавируса COVID-19. По состоянию на 2 января уже 104 человека, погибших от болезни, вернулись к жизни. Врачи продолжают наблюдение за ними, у больных наблюдается сильный голод и жажда, а также пониженная температура тела и бледный цвет лица.

Помимо Румынии, возвращение к жизни людей, умерших от COVID-19, зафиксировано в Китае, Венгрии, Алжире и Иране. Врачи полагают, что имеют дело с очередной стадией развития болезни, поскольку воскресшие не выглядят здоровыми, а также агрессивно реагируют на солнечный свет, чеснок и религиозную атрибутику. К изучению феномена присоединились ведущие мировые организации. Профессор Бухарестского медицинского университета Владош Батори рассказал, в каких условиях содержатся вернувшиеся к жизни пациенты.

«В палатах установлены ионизаторы, заряжающие воздух ионами серебра, а водопровод больницы ежедневно освящает священник. Состояние больных стабильное: в дневное время они в основном спят, а ночью пытаются выписаться на домашнее лечение. Мы их пока не выпускаем, но если их станет слишком много, мы сможем рассмотреть и такой вариант», – рассказал профессор Батори.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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