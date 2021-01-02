Ученые рассказали о вреде недосыпания для здоровья человека

02.01.2021, 19:22, Разное

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Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных влиянию недосыпания на состояние здоровья человека. По словам исследователей, недостаток сна способен привести к очень негативным нарушениям в области физиологии и психики.

Наиболее важным фактором, негативно влияющим на состояние организма при регулярном недосыпании, является существенное ослабление иммунной системы. Связано это со снижением выработки цитокинов – защитных компонентов организма, противостоящих болезнетворному воздействию вирусов и бактерий. При этом полноценный сон в необходимом объеме, напротив, значительно способствует скорейшему выздоровлению при респираторных вирусных заболеваниях. Кроме того, здоровый сон обеспечивает наличие качественного контроля уровня сахара в крови и артериального давления, а его недостаток, соответственно, может привести к ряду осложнений в сердечно-сосудистой системе, в том числе – инсульту или инфаркту. В свою очередь, недостаточная при недосыпании выработка лептина, регулирующего обмен веществ, зачастую приводит к набору излишней массы тела, а нарушенный процесс переработки глюкозы – к повышению риска возникновения диабета.

Уделяя недостаточное время сну, человек ставит под удар и свою нервную систему, снижая реакцию и ухудшая память. Повышается при недосыпании и вероятность развития стрессовых и депрессивных состояний. К слову, одно из исследований 2017 года, участие в котором приняли около 10 тысяч человек, подтвердило пятикратное увеличение риска возникновения депрессии у людей, не имеющих возможности спать полноценно. В результате, увеличение напряжения, снижение энергичности и повышение уровня стресса может привести и к снижению сексуального влечения, в отдельных случаях приводя даже к импотенции. Об этом пишет popmech.ru.