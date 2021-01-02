 

В Норвегии на месте масштабного оползня нашли погибших людей

02.01.2021, 18:54, Новости дня
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На месте масштабного оползня, который произошел 30 декабря в муниципалитете Гьердрам в 20 километрах от столицы Норвегии Осло, найдены тела двух человек. Об этом 2 января сообщил телеканал TV2.

Первого погибшего спасатели нашли 1 января, второго – 2 января.

В полиции рассказали, что идентифицировать тела пока не смогли. Не назван и пол погибших.

Пропавшими без вести на сегодня считаются восемь человек.

Представители властей не исключают, что могут быть выжившие в результате оползня. Они объясняют, что для этого должны быть три фактора: воздух, температура и вода.

Спасатели пока исследовали не всю площадь оползня, работы продолжаются.

Оползень, который произошел в Гьердраме, затронул более 10 адресов проживания людей. Было эвакуировано более 1000 человек. Среди пропавших без вести есть дети. Людей ищут в том числе с помощью тепловизоров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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