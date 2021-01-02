 

Биткоин вновь обновил исторический максимум, его стоимость превысила $31 тысяч

02.01.2021, 18:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стоимость криптовалюты Bitcoin 2 января обновила исторический максимум, по состоянию на 16.14 один биткоин стоил $31 337. Об этом свидетельствуют данные на криптовалютной бирже Coindesk.

К 17.15 по Киеву стоимость одного биткоина превысила $31 322.

В целом за сутки биткоин подорожал на 6,91%.

Скриншот: coindesk.com

30 декабря курс криптовалюты установился на уровне $28,58 тыс., 27 декабря он составлял $27,59 тыс., 26 декабря – $25,39 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / 43-летний Олейник подписал новый контракт с UFC

03.07 / SRF – Европа хочет кусок «налогового пирога» от доходов цифровых гигантов, но США против

23.07 / Китай отправил миссию на Марс

16.11 / Муж Венедиктовой уволился из киберполиции, получил 774 тыс. грн и восстановился на работе – расследование

04.07 / Ярош рассказал, что его предупредили о покушении

16.09 / Нидерланды выступили против распространения санкций США на компании ЕС

10.11 / Депутатам Верховной Рады купили 14 Toyota Camry за 13 млн грн

08.08 / Шмыгаль заявил, что украинские врачи научились спасать больше больных с COVID-19

01.01 / Сапронов: 2020-й? Спасибо, что живы

09.11 / Верещук анонсировала на 10 ноября дебаты между малым бизнесом и нардепами по поводу кассовых аппаратов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска