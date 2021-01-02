Российское правительство хочет штрафовать за использование интернета от Илона Маска

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02.01.2021, 18:54, Новости дня
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29 декабря правительство России зарегистрировало в Государственной думе законопроект, предусматривающий штрафы за использование иностранных спутниковых сетей связи в обход системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). На это обратил внимание телеканал “Дождь”.

Согласно карточке документа на сайте Госдумы, в день регистрации законопроект направлен в комитет по государственному строительству и законодательству.

Телеканал рассказал, что среди сетей связи, которых касается внесенный документ, – спутники для глобального интернета Starlink, которые запускает компания американского бизнесмена Илона Маска, а также британская система OneWeb.

Российское правительство предлагает штрафовать за обход СОРМ на сумму до 1 млн руб. (около 380 тыс. грн). Административное наказание предусмотрено для должностных лиц и юридических лиц.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара. Предполагается, что все спутники выведут на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд. SpaceX запустила уже 16 миссий Starlink, на орбите находится почти 1 тыс. спутников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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