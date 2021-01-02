 

В 2020 году сотрудники СБУ раскрыли четыре разведывательные сети и задержали 11 российских агентов

02.01.2021, 18:42, Разное
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Date  12/28/2020 

(MENAFN – UkrinForm) В 2020 году управление контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыло  четыре разведывательные сети и задержало одиннадцать агентов российских спецслужб, трое из которых были причастны к попыткам саботажа и террористических атак на критически важные объекты инфраструктуры.

Как сообщает пресс-центр СБУ, агент ФСБ России, намеревавшийся взорвать аммиачный склад на территории ПАО «Северодонецкое объединение  «Азот», был приговорен к десяти годам лишения свободы. Двое граждан были приговорены к 12 годам лишения свободы за участие в теракте в Донецкой области по указанию так называемого «Центра специальных операций МГБ Донецкой Народной Республики».

Еще один агент ФСБ задержан в Луганской области. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию по ракетному комплексу «Нептун», разработанному украинской оборонной промышленностью.

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Кроме того, была выявлены  агенты  спецслужб РФ в госструктурах и среди сотрудников правоохранительных органов.

На территории Херсонской и Волынской областей контрразведка СБУ раскрыла целые разведывательные сети. Первую возглавлял сотрудник облгосадминистрации, а сотрудники второй собирали информацию о региональных военных объектах.

Всего по фактам преступлений против национальной и общественной безопасности в 2020 году возбуждено 288 уголовных дел.

Из них 76 дел о государственной измене, 50  –  о  террористических и диверсионных действиях, 9  –  о   посягательстве  на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 дела  –  шпионаж.

В течение года вступило в силу 92 обвинительных приговора, в том числе 30 по обвинению в государственной измене и 20 –  по  обвинениям  в террористической деятельности.

Задокументированы нарушения международного права, досрочно прекращена аккредитация пяти иностранных дипломатов.

Кроме того, контрразведка СБУ активно работала в сфере защиты государственной тайны. В 111 случаях закрыт  доступ к государственной тайне, 125 человек привлечены к административной ответственности.



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