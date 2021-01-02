Ученые рассказали об опасности повышенного давления у женщин в период беременности

02.01.2021, 18:30, Разное

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Нидерландские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние проявлений повышенного давления у женщин, присутствующего в период беременности, на динамику развития их здоровья. Выяснилось, что упомянутый недуг в итоге может привести к когнитивным нарушениям в более позднем возрасте.

В процессе исследования ученые, представляющие Роттердамский университет Эразма (Нидерланды), производили мониторинг состояния здоровья почти 600 жительниц страны на двух этапах. На первом из них, состоявшемся полтора десятка лет назад, представительницы прекрасного пола, находящиеся не тот период в состоянии беременности, были протестированы на предмет показателей кровяного давления. Большинство из будущих рожениц продемонстрировали нормальный уровень давления, однако у 80 участниц эксперимента была выявлена гестационная гипертензия, нередко развивающаяся у женщин по истечению 20 недель беременности. Как пояснили медики, данный термин подразумевает изолированное преходящее повышение артериального давления свыше показателя 140/90 мм рт. ст. Спустя 15 лет, на втором этапе исследования, все участницы первого этапа были вновь обследованы – на сей раз с целью проверки их мышления и памяти. В результате выяснилось, что женщины, имевшие проблемы с кровяным давлением при беременности, показали существенно худшие результаты тестов по сравнению с остальными исследуемыми, набрав в среднем 25 баллов из 45 возможных. Стоит отметить, что такая динамика имела место даже с учетом дифференцированного подхода ученых, учитывающих факторы, способные попутно повлиять на мыслительные способности женщин, к примеру, уровень образования и индекс массы тела.

“Важно рассматривать гестационную гипертензию и преэклампсию как факторы риска когнитивных нарушений, специфичные для женщин. Многие женщины могут думать об этом как о временной проблеме во время беременности и не осознавать, что это может иметь длительные последствия”, – подвела итоги научной работы одна из её авторов, акушер университета Мария Аданк. Об этом пишет Neurology.